Сразу бросайте трубку! Хитрые приемы телефонных мошенников

 

Фото: depositphotos.com

Телефонные мошенники готовы проявить всю свою изобретательность, чтобы завладеть деньгами доверчивых людей. Особенно острожными нужно быть, как у вас спрашивают личные данные или реквизиты банковских карточек.

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«Слышите меня?» Если кто-то звонит вам и спрашивает эту фразу, то несколько раз подумайте, прежде чем ответить «да». Дело в том, что мошенники часто используют этот прием для того, чтобы записать ваш ответ и использовать его в преступных целях. Разумнее всего в такой ситуации будет ответить, например, «слышу», сообщает портал Tarbija24.

Звонок из банка. Если вам звонят из банка и просят сказать номер вашей банковской карточки и срок ее действия, а уж тем более, если спрашивают ваш PIN-код, то вы имеете дело с мошенничеством. Даже, если вопросы не настолько прямолинейные, но от вас хотят какие-то личные данные, то всегда имеет смысл повесить трубку и выяснить, принадлежит ли этот номер банку.

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Короткий звонок. Когда кто-то звонит вам всего один раз, не перезванивайте по этому номеру, если его хозяин вам не известен. Так вам могут звонить с платных линий, основная задача которых выманить ваши деньги. Если кому-то очень нужно с вами связаться, то он позвонит еще раз или отправит SMS-сообщение.

Звонок из ИТ-фирмы. Если вам звонят из Microsofti или Apple и спрашивают о проблемах с вашими устройствами, то можете смело бросать трубку. Это распространенная во всем мире схема мошенничества, целью которой является установка на ваши устройства вредоносных программ.

Обман пожилых людей. С помощью этой схемы мошенникам в Эстонии удалось выманить ни одну тысячу евро у пожилых людей. Схема работает практически всегда одинаково: пожилому человеку полицейский/участник аварии/страховой агент сообщает, что родственник или близкий пожилого человека попал в беду (сбил человека, задолжал денег, совершил преступление) и для того, чтобы решить проблему нужно заплатить определенную сумму. В этом случае разумнее всего сразу же позвонить якобы попавшему в беду родственнику и не отдавать никаких денег звонившему.

Крупный выигрыш. Если кто-то вам в трубку заявляет, что вы выиграли крупную сумму денег, то размышляйте логически – чтобы выиграть в лотерею, нужно сначала принять в ней участие. Поэтому, если вы нигде не участвовали, то вас пытаются обмануть. А уж если для получения выигрыша вам нужно заплатить какую-то сумму, то сразу бросайте трубку – это обычный развод.

Как уже сообщал Русский TVNET, по данным пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Эстонии Марии Гоньяк, в течение этого года полиции поступали отдельные сообщения о том, что людям звонили с иностранных номеров. Правда, те, кто сообщал полиции о подозрительных звонках, не перезванивали неизвестным. Не исключены звонки и в Латвию.

«Назывались имена, которые начинаются с цифр +407, +441 или +402», - сказала Гоньяк. Директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов кроме этого привела в пример номера Сомали (+252) и Великобритании (+447, а также +441). Руководитель по связям с общественностью Telia Райго Неудорф добавил в список Индию (+91), также звонки поступают из стран Центральной и Южной Европы.

отя содержание SMS варьируется, она привела в пример один из текстов сообщения: «Ваш мобильный номер выиграл 500 000 фунтов в кампании UK Mobile, чтобы подтвердить это, позвоните +447448441563 или отправьте э-мейл на mobile@ukpromo.co.uk с кодом подтверждения AM44UK».


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