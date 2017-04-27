На кольцевой на Мукусалас найдена женщина в состоянии клинической смерти

Читатель Сандис прислал видео, на котором видно, что в районе кольцевой дороги на улице Мукусалас в Риге работники Скорой пытаются помочь лежащей на земле женщине.

Портал созвонился с Госполицией, которая проинформировала, что здесь не произошло ДТП: некоей женщине стало плохо и она умерла. На теле женщины не обнаружено признаков насильственной смерти, уголовное дело возбуждаться не будет.

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В свою очередь медики сообщили, что вызов от прохожих поступил в 8:44. Приехав на место ЧП была обнаружена женщина в состоянии клинической смерти, реанимация не увенчалась успехом. Причину ее смерти установит экспертиза.