На кольцевой на Мукусалас найдена женщина в состоянии клинической смерти

 

Фото: Скриншот видео

Читатель Сандис прислал видео, на котором видно, что в районе кольцевой дороги на улице Мукусалас в Риге работники Скорой пытаются помочь лежащей на земле женщине.

Портал созвонился с Госполицией, которая проинформировала, что здесь не произошло ДТП: некоей женщине стало плохо и она умерла. На теле женщины не обнаружено признаков насильственной смерти, уголовное дело возбуждаться не будет.

Видео

Реклама

В свою очередь медики сообщили, что вызов от прохожих поступил в 8:44. Приехав на место ЧП была обнаружена женщина в состоянии клинической смерти, реанимация не увенчалась успехом. Причину ее смерти установит экспертиза.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR

reklama.vesti.lv

Увлеченность спортом делает женщин бесплодными Wo&Men

Увлеченность спортом делает женщин бесплодными

Названа опасность регулярных прививок от гриппа Hi-Tech

Названа опасность регулярных прививок от гриппа

42-летняя Довлатова позирует в бикини через 10 дней после родов Showbiz

42-летняя Довлатова позирует в бикини через 10 дней после родов

Что делать, если обувь велика Wo&Men

Что делать, если обувь велика

Поклонники оценили новый имидж Джулии Ванг Showbiz

Поклонники оценили новый имидж Джулии Ванг

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 