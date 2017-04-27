Фельдшера в Германии уволили за пририсованные пациенту усы Гитлера

Немецкого фельдшера уволили после того, как он нарисовал пациенту, находящемуся в коматозном состоянии, усы как у Адольфа Гитлера. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел еще в декабре прошлого года, но известно о нем стало только сейчас. По данным издания, медработник Томас Вагнер (Thomas Wagner) синей шариковой ручкой пририсовал усы мужчине, госпитализированному с передозировкой наркотиками. После он

отправил фото коллегам в групповой чат в WhatsApp с подписью «Жертва номер один. Сегодня: модные бородки».

«О, как мирно он дремлет», — прокомментировал снимок один из товарищей Вагнера.

Фото: Личный архив Thomas Wagner

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Кроме того, фельдшер загрузил в чат видеозапись, на которой неуважительно общается и смеется над пациентом, лежащим поперек носилок в автомобиле скорой помощи. Через несколько дней мужчина написал коллегам, что поступил неправильно, и так делать нельзя, а позже попросил удалить пересланные материалы.

Информация о произошедшем дошла до руководства медицинской организации «Йоханнитер», в которой работал Вагнер. «Мы видели фотографии и видео. После этого мы немедленно уволили его», — рассказал Daily Mail начальник учреждения Оливер Питч (Oliver Pitsch).

Сообщается также, что руководство «Йоханнитер» планирует подать официальную жалобу на Вагнера. Как утверждается, мужчина не способен нести ответственность и надлежащим образом ухаживать за больными.