В Ильгюциемсе дебоширил пьяный мужчина в крови; оказалось, он в розыске

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

24 апреля сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в Ильгюциемс, где вдоль проезжей части двигался неадекватный мужчина.

При осмотре территории, прибывшим полицейским на рядом находящейся АЗС несколько встревоженных людей указали на явно нетрезвого мужчину, который ударил кулаком по припаркованной машине, а затем бросил стеклянную бутылку в проезжающий мимо грузовик.

Сотрудники РМП, подойдя к мужчине, увидели, что его руки и лицо запачканы кровью. На вопрос, что он употреблял, мужчина ответил: водку. Однако, судя по его поведению, полицейские заподозрили, что дело в наркотиках.

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Стражи порядка попросили его предъявить документы, но тот, взяв в руки сумку, запустил ею в полицейского. Сотруднику РМП пришлось применить силу для задержания мужчины.

С учетом, что припаркованному автомобилю был причинен ущерб, и сам мужчина получил телесные повреждения, на место вызвали Госполицию и сотрудников Службы неотложной медицинской помощи.

Выяснилось, что мужчина объявлен в розыск.

Мужчину решили госпитализировать, а медиков из соображений безопасности сопроводить до больницы. После получения первой помощи мужчину передали сотрудникам Госполиции.

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