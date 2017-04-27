В Айзпуте нашли машину и тело пропавшего 17 лет назад зажиточного бизнесмена

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Renāte Briede / LETA

В Айзпуте во время строительных работ было найдено тело мужчины, сообщает передача «Degpunktā» на канале LNT.

Когда в конце 2000 года без вести пропал один из местных авторитетов в Айзпуте, хорошо всем известный в городе Айгарс Зикманис, жители не верили, что мужчина просто так пропал. Прозвучало несколько версий о его пропаже.

Спустя 17 лет мужчину нашли в нескольких километрах от Айзпуте. Айгарса убили и в его же машине закопали под сараем друга.

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В начале строительных работ были выкопаны детали машины, а потом и само транспортное средство вместе с телом бизнесмена.

Сразу же после того, как Айгарс пропал, сгорел сарай его друга. В то время никто не связал между собой этих два события. Газета «Kurzemes Vārds» сообщала, что отец просил омощи в поиске сына, 1968 года рождения Айгарса Зикманиса. Отец сообщал, что 21 сентября 2000 года сын выехал на машине Audi Coupe и больше не возвращался.

Каспарс, который нашел труп считает, что тело прятали в большой спешке. Машина была неглубоко закопана в землю, оставлен номерной знак. Хотя от бизнесмена остались только кости, кожаная куртка и полинявшие джинсы, о его хорошей жизне свидетельствует дорогая кожаная обувь, которая спустя 17 лет выглядит, как новая.

Согласно неофициальной информации, полиция нашла в черепе следы выстрела и позже была найдена пуля.


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