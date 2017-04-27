В четверг вечером в Риге было ограблено 45 почтовое отделение. Об этом сообщила представитель VAS «Latvijas Pasts» Гундега Варпа.

Она добавила, что во время ограбления на почте находились несколько человек, но никто из них не пострадал.

На данный момент известно, что ограбление произошло сразу же после 18.00 часов, в 45-ом почтовом отделении на Катринас дамбис, 22 - в районе Петерсалас.

Были украдены деньги из одной кассы.

Реклама





























Aizvērt В Риге ограбили 45-ое почтовое отделение Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Варпа сообщила, что работники отреагировали согласно инструкции - нажали кнопку тревоги, вызвав Госполицию.

Представитель полиции Симона Гравите сообщила, что возможный грабитель или грабители пока что не задержаны. Полиция выесняет подробности случившегося.