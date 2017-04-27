Рижское 45-ое почтовое отделение, где произошло ограбление
 

Рижское 45-ое почтовое отделение, где произошло ограбление. Фото: Kaspars Meinerts / TVNET

В четверг вечером в Риге было ограблено 45 почтовое отделение. Об этом сообщила представитель VAS «Latvijas Pasts» Гундега Варпа.

Она добавила, что во время ограбления на почте находились несколько человек, но никто из них не пострадал.

На данный момент известно, что ограбление произошло сразу же после 18.00 часов, в 45-ом почтовом отделении на Катринас дамбис, 22 - в районе Петерсалас.

Были украдены деньги из одной кассы.

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В Риге ограбили 45-ое почтовое отделение

Фото: В Риге ограбили 45-ое почтовое отделение0

Варпа сообщила, что работники отреагировали согласно инструкции - нажали кнопку тревоги, вызвав Госполицию.

Представитель полиции Симона Гравите сообщила, что возможный грабитель или грабители пока что не задержаны. Полиция выесняет подробности случившегося.


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