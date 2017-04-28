Девушка хотела покончить с собой на Вантовом мосту; прохожие спасли ее

 

Фото: скриншот видео

Утром в среду видеокамера зафиксировала молодую девушку, чье поведение казалось подозрительным и указывало на то, что она собирается броситься в Даугаву с Вантового моста.

К счастью, проходящий мимо мужчина успел добежать к ней до того момента, когда она сделала трагический шаг.

Он крепко схватил трясущуюся и плачущую девушку, накрыл курткой, еще один мужчина уже звонил в оперативные службы. Остановились помочь и другие водители, которые ехали по мосту. Как сложилась бы судьба молодой особы не будь рядом решительных прохожих, остается только догадываться... Спасибо им за самоотверженность!

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