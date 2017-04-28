Прокуратура опротестует приговор в деле об участии латвийца в сирийском конфликте

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Прокуратура подаст протест на приговор суда, которым обвиняемый в участии в сирийском конфликте Мартиньш Гринбергс приговорен к четырем годам лишения свободы.

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь суда Кристине Сутугина, прокурор попросила суд подготовить полный текст приговора. После ознакомления с ним прокурор подаст апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции.

Обвинитель выразила удовлетворение тем, что, несмотря на сложность этого уголовного дела, приговор по нему вынесен уже судом первой инстанции.

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Как сообщалось, вчера суд Видземского предместья Риги приговорил обвиняемого в участии в сирийском конфликте Мартиньша Гринбергса к четырем годам лишения свободы с пробационным надзором на два с половиной года.

Гринбергс был оправдан по статье 89.1 Уголовного закона - об участии в преступлениях преступной организации против человечества, мира или государства и в военных преступлениях. Суд приговорил его к четырем годам тюремного заключения за противоправное участие в вооруженном конфликте по статье 77.1 Уголовного закона.

В этот срок будет зачтено время, которое обвиняемый провел в заключении с 6 сентября 2016 года.

Прокурор требовала приговорить Гринбергса к 11 годам лишения свободы.

Гринбергс не признает своей вины в инкримируемых ему преступлениях.

Прокуратура предъявила Гринбергсу обвинение по двум статьям Уголовного закона - о незаконном участии в вооруженном конфликте и участии в преступлениях преступной организации против человечества и мира, государства или участии в военных преступлениях. Подсудимому грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение.

Ранее прокуратура подтвердила, что латвиец участвовал в вооруженном конфликте на стороне ИГИЛ.

Обвиняемый уже ранее отрицал активное участие в боевых действиях, однако прокуратура предъявила ему более серьезные обвинения, чем просила Полиция безопасности (ПБ).

Адвокат обвиняемого Райтис Мединьш ранее заявил, что, находясь в Сирии, Гринбергс не участвовал в вооруженных столкновениях ни с воюющими сторонами, ни с гражданским населением. "Кроме того, уже вскоре после прибытия в Сирию и осознав истинное положение дел, мой клиент интенсивно искал возможности прекратить свою деятельность в составе одной из воюющих сторон и выбраться из Сирии, что ему в начале 2015 года и удалось.

После прибытия в Турцию по его инициативе была установлена связь с посольством Латвии и правоохранительными органами и указано его местонахождение", - пояснил адвокат.

Это первый в Латвии процесс против лица, которое обвиняется в противозаконном участии в вооруженном конфликте в Сирии.

Молодой латвиец был задержан властями Турции, которые в сентябре этого года приняли решение о его депортации. Под конвоем ПБ молодой человек был доставлен в Латвию и задержан.

В настоящее время ПБ занимается расследованием трех уголовных дел о возможном противозаконном участии жителей Латвии в вооруженном конфликте в Сирии. Обвиняемый молодой человек является единственным, кого ПБ удалось задержать.


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