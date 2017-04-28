Из-за шума от ремонта сосед угрожал расправиться топором

 

Фото: Yegor Aleyev/TASS/Scanpix

Во второй половине дня 26 апреля сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) отправились на вызов в Вецмилгравис, где недовольный шумом в ходе ремонта сосед начал угрожать топором.

Мужчина, который вызвал полицию, рассказал, что десять лет назад купил квартиру и, наконец, решил ее отремонтировать. Получил разрешение на все необходимые работы в рабочие дни и в определенные часы. И с помощниками начал ремонт.

Тем не менее работы стали мешать одному из соседей, который пришел и пригрозил расправиться топором в случае, если шум будет продолжаться.

Владелец квартиры объяснил, что соблюдает отведенное для работ время, и в отдельных случаях готов выслушать пожелания соседей о конкретных часах выполнения самых шумных работ. Но, учитывая, что он получил угрозы по поводу здоровья и жизни, решил все-таки вызвать полицию.

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Сотрудники РМП отправились к недовольному соседу. Он рассказал, что по утрам приглядывает за маленьким ребенком, которому шум очень мешает. Мужчине объяснили, что все проблемы можно решить путем диалога, а не угрозами.

Соседи договорились, что самые шумные работы будут проводиться во второй половине дня. Вызвавший полицию сосед сказал, что в случае необходимости снова обратится за помощью.


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