Ограбление почты в Риге: полиция рассказала, сколько было похищено

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Вчера в Риге на ул. Катринас дамбис, 22 в районе Петерсала в результате вооруженного нападения в 45-м почтовом отделении было похищено около 280 евро.

Как рассказала агентству ЛЕТА пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите, вчера примерно в 18.20 в почтовое отделение вошел мужчина и дважды выстрелил в воздух из похожего на огнестрельное оружие предмета, после чего подбежал к кассовому аппарату и забрал находившиеся там деньги - примерно 280 евро. Затем мужчина скрылся.

В Риге ограбили 45-ое почтовое отделение

Фото: В Риге ограбили 45-ое почтовое отделение0

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Полиция проводит оперативные действия и разыскивает грабителя.

Представитель АО «Latvijas pasts» Гундега Варпа сообщила агентству ЛETA, что почтовое отделение продолжает работать и обслуживать клиентов. Работникам отделения предложена психологическая и иная необходимая помощь.

«Все денежные средства «Latvijas pasts» застрахованы. На предприятии установлен особый порядок, обеспечивающий отсутствие в почтовых отделениях крупных денежных сумм»,

- добавила она.

Сотрудники 45-го почтового отделения действовали в точном соответствии с установленной процедурой - с помощью тревожной кнопки вызвали охрану и полицейских, которые незамедлительно прибыли на место происшествия.


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