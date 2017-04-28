Ограбление почты в Риге: полиция рассказала, сколько было похищено

Вчера в Риге на ул. Катринас дамбис, 22 в районе Петерсала в результате вооруженного нападения в 45-м почтовом отделении было похищено около 280 евро.
Как рассказала агентству ЛЕТА пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите, вчера примерно в 18.20 в почтовое отделение вошел мужчина и дважды выстрелил в воздух из похожего на огнестрельное оружие предмета, после чего подбежал к кассовому аппарату и забрал находившиеся там деньги - примерно 280 евро. Затем мужчина скрылся.
Полиция проводит оперативные действия и разыскивает грабителя.
Представитель АО «Latvijas pasts» Гундега Варпа сообщила агентству ЛETA, что почтовое отделение продолжает работать и обслуживать клиентов. Работникам отделения предложена психологическая и иная необходимая помощь.
«Все денежные средства «Latvijas pasts» застрахованы. На предприятии установлен особый порядок, обеспечивающий отсутствие в почтовых отделениях крупных денежных сумм»,
- добавила она.
Сотрудники 45-го почтового отделения действовали в точном соответствии с установленной процедурой - с помощью тревожной кнопки вызвали охрану и полицейских, которые незамедлительно прибыли на место происшествия.