В Мадонском крае автомобиль врезался в дерево: погиб молодой мужчина

Сегодня (28.04) в Мадонском крае произошла автоавария, в которой погиб молодой мужчина, сообщает Госполиция.
Около 16.46 работники Государственной полиции получили информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в Мадонском крае автомобиль Mitsubishi Galant врезался в дерево.
В машине находились трое мужчин, которые, возможно, были пьяны. В результате, водитель превысил скорость и не справился с управлением.
В аварии погиб мужчина 1995 г.р. Еще двое юноше доставлены в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.Еще по этой теме