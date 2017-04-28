В Мадонском крае автомобиль врезался в дерево: погиб молодой мужчина

Сегодня (28.04) в Мадонском крае произошла автоавария, в которой погиб молодой мужчина, сообщает Госполиция.

Около 16.46 работники Государственной полиции получили информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в Мадонском крае автомобиль Mitsubishi Galant врезался в дерево.

В машине находились трое мужчин, которые, возможно, были пьяны. В результате, водитель превысил скорость и не справился с управлением.

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В аварии погиб мужчина 1995 г.р. Еще двое юноше доставлены в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

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