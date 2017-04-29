В Латгалии во дворе дома найдена лежащая пьяная 12-летняя девочка

 

Фото: COVI/Scanpix

В минувшие сутки медики оказали помощь девочке и двум мальчикам, которые отравились алкоголем, сообщила агентству ЛЕТА представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.

В Рижском регионе полиция передала на попечение медиков мальчиков 15 и 16 лет, которые находились в состоянии опьянения.

В Латгале работники полиции заметили лежащей во дворе одного из домов 12-летнюю девочку, у которой констатировано отравление алкоголем. В стабильном состоянии она доставлена в больницу.

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В целом за прошедшие сутки медики СНМП выезжали на 1191 вызов, в том числе 193 были связаны с травмами.


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