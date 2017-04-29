В Эстонии съехал в кювет автобус Санкт-Петербург-Рига (фото)

В субботу в семь часов у виадука Мяо на шоссе Пярну-Раквере в Эстонии выехал в кювет пассажирский автобус с российскими номерными знаками, следовавший по маршруту Санкт-Петербург-Рига. Люди в аварии не пострадали.

Эстонская газета «Jarva Teataja» сообщает, что автобус, в котором находилось 46 человек, за двести метров до виадука Мяо вылетел с трассы направо в кювет.

Пассажиры, направлявшиеся в Ригу, сообщили, что водитель по неизвестной причине потерял контроль над автобусом, который повернулся и остановился в ручье. Сам водитель также не мог объяснить произошедшее. По словам людей, снег не шел, но на дороге было мокро.

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Задняя часть автобуса погрузилась в канаву с водой. Пассажиры сами выбрались из автобуса и отправились на ближайшую заправочную станцию «Circle K», чтобы согреться.

Никто из людей не пострадал, у автобуса также нет существенных повреждений. Поскольку автобус не мог без посторонней помощи вернуться на дорогу, для пассажиров вызвали автобус на замену.