Ночь с незнакомкой в отеле Лиепаи для мужчины закончилась плачевно

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Для мужчины желающего ровести ночь с незнакомкой в отеле закончилась убытками, об этом сообщает Курземское региональное управление Государственной полиции.

В четверг, 27 апреля, мужчина проснулся в отеле и обнаружил, что из номера пропала девушка и его телефон.

Полиция уточняет обстоятельства случившегося и напоминает, что владелец несет ответственность за свои вещи. И призывает людей присматривать за личными вещами не только в общественных местах, но и в гостях, особенно в компаниях с незнакомцами.

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