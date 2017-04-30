Ночь с незнакомкой в отеле Лиепаи для мужчины закончилась плачевно

Для мужчины желающего ровести ночь с незнакомкой в отеле закончилась убытками, об этом сообщает Курземское региональное управление Государственной полиции.

В четверг, 27 апреля, мужчина проснулся в отеле и обнаружил, что из номера пропала девушка и его телефон.

Полиция уточняет обстоятельства случившегося и напоминает, что владелец несет ответственность за свои вещи. И призывает людей присматривать за личными вещами не только в общественных местах, но и в гостях, особенно в компаниях с незнакомцами.