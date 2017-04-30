В рижском кинотеатре внезапно умер гражданин Германии

В субботу в одном из столичных кинотеатров из-за внезапного ухудшения состояния здоровья умер гражданин Германии в 1953 г. рожд.

Как агентству ЛЕТА сообщил представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола, вызванные в кинотеатр медики пытались реанимировать мужчину, но безрезультатно.

В отделе общественных отношений Государственной полиции сообщили, что у гражданина Германии не было признаков насильственной смерти.

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Ее причины будут установлены в ходе экспертизы.

В социальной сети Twitter очевидец, который присутствовал на этом же кинопоказе, написал, что гражданин Германии подавился чем-то.

Портал «Skaties.lv» и очевидцы в Twitter сообщают, что мужчина скончался во время просмотра фильма в кинотеатре «Forum Cinema».