Рижанка: крупный мужчина в военной форме хотел заманить мою дочь в машину

 

Фото: AP/Scanpix

Рижанка Юлия поделилась в Facebook информацией, что к ее дочке приставал странный мужчина.

«Вчера на такой машине к моему ребёнку подъехал мужчина . Мужчина близко не подьезжал и стоял на большом расстоянии. И пытался заманить мороженым и конфетами. Ребёнок сразу же побежал домой. Мужчина крупного телосложения и была одета одежда и виде военной формы», - сообщила автор поста, который был опубликован в группе жителей Вецмилгрависа. (орфогр. и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

В свою очередь комментаторы указали, что это не первый подобный случай. Как отметила автор, которую призвали обратиться в полицию, ребенок лица не запомнил, но указал на белый авто VW.

Реклама
Еще по этой теме
Камеры засняли, как педофил возле музыкальной школы пристает к ребенку

Камеры засняли, как педофил возле музыкальной школы пристает к ребенку


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR

reklama.vesti.lv

Жена Лепса о работе у Лаймы Вайкуле и секретах семейной жизни Showbiz

Жена Лепса о работе у Лаймы Вайкуле и секретах семейной жизни

Запуск Falcon 9 с военным спутником отложен Hi-Tech

Запуск Falcon 9 с военным спутником отложен

На разработку безотказной секс-куклы потратят миллиарды Hi-Tech

На разработку безотказной секс-куклы потратят миллиарды

ФОТО: «Русская Ким Кардашян» наслаждается солнцем в Майами Wo&Men

ФОТО: «Русская Ким Кардашян» наслаждается солнцем в Майами

Семенович ошеломила своими реальными параметрами Showbiz

Семенович ошеломила своими реальными параметрами

Дети

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
GRĀMATVEDIS/-E
GRĀMATVEDIS/-E
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 