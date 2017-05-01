Рижанка: крупный мужчина в военной форме хотел заманить мою дочь в машину

Рижанка Юлия поделилась в Facebook информацией, что к ее дочке приставал странный мужчина.

«Вчера на такой машине к моему ребёнку подъехал мужчина . Мужчина близко не подьезжал и стоял на большом расстоянии. И пытался заманить мороженым и конфетами. Ребёнок сразу же побежал домой. Мужчина крупного телосложения и была одета одежда и виде военной формы», - сообщила автор поста, который был опубликован в группе жителей Вецмилгрависа. (орфогр. и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

В свою очередь комментаторы указали, что это не первый подобный случай. Как отметила автор, которую призвали обратиться в полицию, ребенок лица не запомнил, но указал на белый авто VW.

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