Полиция разогнала пьяную вечеринку подростков в Риге

Вскоре после полуночи в субботу, 29 апреля, муниципальная полиция Риги получила вызов в один из дворов на ул. Александра Чака. Звонивший высказал претензии к компании подростков, которые шумели во дворе и мешали сну жителей.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка встретили нескольких подростков, некоторые находились в состоянии заметного алкогольного опьянения. Молодые люди рассказали, что они вместе с товарищами отдыхают в бане, расположенной рядом. Кроме того, они подтвердили, что примерно половина из посетителей бани - несовершеннолетние. В свою очередь у входа в баню был встречен подросток, который был так пьян, что уснул прямо там.

Принимая во внимание факт, что на вечеринке собралось несколько десятков подростков, было решено вызвать еще два экипажа полиции. Всех подростков проинформировали, что те, кому уже есть 18 лет, и те, кто достиг 16-летнего возраста, но не пьян, могут уходить. После этого сообщения часть молодых людей после проверки документов и состояния опьянения разошлась.

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Всего на вечеринке были констатированы 33 несовершеннолетних лица, 10 из которых были пьяны. Двое напились так, что их пришлось госпитализировать, на остальных были составлены протоколы. Самой молодой пьяной девушке было всего 12 лет.

Все подростки, не достигшие возраста 16 лет, были переданы родителям.