Полиция разогнала пьяную вечеринку подростков в Риге

 

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

Вскоре после полуночи в субботу, 29 апреля, муниципальная полиция Риги получила вызов в один из дворов на ул. Александра Чака. Звонивший высказал претензии к компании подростков, которые шумели во дворе и мешали сну жителей.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка встретили нескольких подростков, некоторые находились в состоянии заметного алкогольного опьянения. Молодые люди рассказали, что они вместе с товарищами отдыхают в бане, расположенной рядом. Кроме того, они подтвердили, что примерно половина из посетителей бани - несовершеннолетние. В свою очередь у входа в баню был встречен подросток, который был так пьян, что уснул прямо там.

Принимая во внимание факт, что на вечеринке собралось несколько десятков подростков, было решено вызвать еще два экипажа полиции. Всех подростков проинформировали, что те, кому уже есть 18 лет, и те, кто достиг 16-летнего возраста, но не пьян, могут уходить. После этого сообщения часть молодых людей после проверки документов и состояния опьянения разошлась.

Реклама

Всего на вечеринке были констатированы 33 несовершеннолетних лица, 10 из которых были пьяны. Двое напились так, что их пришлось госпитализировать, на остальных были составлены протоколы. Самой молодой пьяной девушке было всего 12 лет.

Все подростки, не достигшие возраста 16 лет, были переданы родителям.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 415000 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 179500 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

В яблоках нашли особую пользу для сердца Wo&Men

В яблоках нашли особую пользу для сердца

Девушка с синдромом бабочки рассказала о своей жизни Wo&Men

Девушка с синдромом бабочки рассказала о своей жизни

Вся в бабушку? Опубликован новый портрет принцессы Шарлотты Wo&Men

Вся в бабушку? Опубликован новый портрет принцессы Шарлотты

Психологи объяснили феномен небывалого успеха Ольги Бузовой Showbiz

Психологи объяснили феномен небывалого успеха Ольги Бузовой

ФОТО: Оксану Федорову раскритиковали за «новое» лицо Showbiz

ФОТО: Оксану Федорову раскритиковали за «новое» лицо

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
КОМАНДУ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОДА ...
КОМАНДУ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОДА ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 