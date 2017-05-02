Учительница подвергла опасности жизнь детей, пересекая улицу в неположенном месте

 

Иллюстративное фото. Фото: Valery Matytsin/TASS/Scanpix

22 апреля, приблизительно в 14,45, работники Государственной полиции зафиксировали, как одна учительница подвергла опасности жизни детей, когда переводила группу через дорогу в неположенном месте.

Стоит добавить, что на конкретной улице находятся три пешеходных перехода, один из которых, в 30 метрах от места происшествия.

Задержанная учительница ранее в поле зрения полиции не попадала, поэтому было принято решение ограничиться предупреждением, однако, к сожалению, женщина отказывалась признавать свою вину.

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