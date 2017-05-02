Лучше в полицию, чем домой: две девочки украли бутылку водки и бродяжничали по городу

1 мая незадолго до 22:00 часов работники Курземского управления Рижской муниципальной полиции получили информацию о двух малолетних девочках, которые, находясь в нетрезвом виде, сели в автобус, следующий по маршруту №3.

Общественный транспорт был перехвачен на остановке Zvīņu iela, где, во время проверки личных данных, выяснилось, что обе девочки еще не достигли возраста 16 лет. А значит – не имеют права находиться без родителей в общественном месте после 22:00. Девчушки утверждали, что не выпивали, однако в салоне полицейского автомобиля, куда были доставлены девочки, чувствовался запах алкоголя.

Во время проверки было установлено, что одна девочка не употребляла алкоголь, в свою очередь степень опьянения второй составила 1,20 промилле. Чтобы проверить самочувствие второй девочки, на место происшествия были вызваны работники Службы неотложной медицинской помощи. Они констатировали, что госпитализация ребенку не нужна.

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Подвыпившая девочка объяснила полицейским, что

не желает, чтобы ее доставили по месту жительства, поскольку мама от нее отказалась, а отец всегда нетрезв и обзывает ее глупой и никому не нужной.

К тому же, у него отобраны права попечения, а значит, за нее никто бороться не будет.

Также девочка призналась, что в этот день она украла бутылку возки из продовольственного магазина Maxima, и с удовольствием лучше отправится в полицейский участок, чем домой к отцу. В вещах девочки была найдена полупустая бутылка водки. Стражи порядка о констатированном сообщили Госполиции.

Вторая девочка также призналась, что живет у опекуна – бабушки, которая проживает вместе с агрессивно настроенным мужчиной, которые ее обзывает оскорбительными словами, поэтому также домой возвращаться не хочет.

Полицейские отправились в дом к девочке, чтобы проверить ее слова. На месте жительства девочки подтвердился ее рассказ: сожитель бабушки, завидев девочку, начал на нее ругаться непристойными словами. В свою очередь сама бабушка призналась, что в течение дня употребляла спиртное и не способна позаботиться о ребенка.

Учитывая условия жизни девочки, одна была направлена в кризисный центр. Бабушке посоветовали пересмотреть свои приоритеты, чтобы внучка могла к ней вернуться. В свою очередь вторая девочка в связи с кражей была передана работникам Госполиции.

О произошедшем проинформирован отдел профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции и Сиротский суд.

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