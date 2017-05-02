Лучше в полицию, чем домой: две девочки украли бутылку водки и бродяжничали по городу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: COVI/Scanpix

1 мая незадолго до 22:00 часов работники Курземского управления Рижской муниципальной полиции получили информацию о двух малолетних девочках, которые, находясь в нетрезвом виде, сели в автобус, следующий по маршруту №3.

Общественный транспорт был перехвачен на остановке Zvīņu iela, где, во время проверки личных данных, выяснилось, что обе девочки еще не достигли возраста 16 лет. А значит – не имеют права находиться без родителей в общественном месте после 22:00. Девчушки утверждали, что не выпивали, однако в салоне полицейского автомобиля, куда были доставлены девочки, чувствовался запах алкоголя.

Во время проверки было установлено, что одна девочка не употребляла алкоголь, в свою очередь степень опьянения второй составила 1,20 промилле. Чтобы проверить самочувствие второй девочки, на место происшествия были вызваны работники Службы неотложной медицинской помощи. Они констатировали, что госпитализация ребенку не нужна.

Реклама

Подвыпившая девочка объяснила полицейским, что

не желает, чтобы ее доставили по месту жительства, поскольку мама от нее отказалась, а отец всегда нетрезв и обзывает ее глупой и никому не нужной.

К тому же, у него отобраны права попечения, а значит, за нее никто бороться не будет.

Также девочка призналась, что в этот день она украла бутылку возки из продовольственного магазина Maxima, и с удовольствием лучше отправится в полицейский участок, чем домой к отцу. В вещах девочки была найдена полупустая бутылка водки. Стражи порядка о констатированном сообщили Госполиции.

Вторая девочка также призналась, что живет у опекуна – бабушки, которая проживает вместе с агрессивно настроенным мужчиной, которые ее обзывает оскорбительными словами, поэтому также домой возвращаться не хочет.

Полицейские отправились в дом к девочке, чтобы проверить ее слова. На месте жительства девочки подтвердился ее рассказ: сожитель бабушки, завидев девочку, начал на нее ругаться непристойными словами. В свою очередь сама бабушка призналась, что в течение дня употребляла спиртное и не способна позаботиться о ребенка.

Учитывая условия жизни девочки, одна была направлена в кризисный центр. Бабушке посоветовали пересмотреть свои приоритеты, чтобы внучка могла к ней вернуться. В свою очередь вторая девочка в связи с кражей была передана работникам Госполиции.

О произошедшем проинформирован отдел профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции и Сиротский суд.

Еще по этой теме
Учительница подвергла опасности жизнь детей, пересекая улицу в неположенном месте

Учительница подвергла опасности жизнь детей, пересекая улицу в неположенном месте


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 150000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR

reklama.vesti.lv

В России окончательно запретили Rutracker Hi-Tech

В России окончательно запретили Rutracker

Психологи объяснили феномен небывалого успеха Ольги Бузовой Showbiz

Психологи объяснили феномен небывалого успеха Ольги Бузовой

ФОТО: Знаменитости на велосипедах. Стильно и оригинально! Showbiz

ФОТО: Знаменитости на велосипедах. Стильно и оригинально!

Посмотри: 10 тюнингованных машин встретились в одном драгрейсе Hi-Tech

Посмотри: 10 тюнингованных машин встретились в одном драгрейсе

Кендалл Дженнер стала самой голой гостьей Met Gala Wo&Men

Кендалл Дженнер стала самой голой гостьей Met Gala

Дети

Страдают дети

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BIZNESA ANALĪTIĶI
BIZNESA ANALĪTIĶI
BUSINESS ANALYST
BUSINESS ANALYST
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 