Резекне: 14-летний водитель устроил тяжелую аварию

Согласно данным полиции, 2 мая примерно в 22 часа в участок Резекненской полиции поступила информация о том, что в Дриценской волости Резекненского края, возможно, несовершеннолетнее лицо управляет автомашиной марки Opel.

Стражи порядка выехали на указанное место, и, преследуя упомянутое транспортное средство, высказали по громкоговорителю просьбу к автоводителю остановиться для проверки документов.

Водитель не подчинился указаниям и увеличил скорость, решив оторваться от преследования. Но парень не справился с управлением авто, съехал в кювет и перевернулся.

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За рулем находится подросток. С места происшествия он был увезен в больницу.

По информации полиции, мальчик 2003 года рождения без разрешения взял автомашину матери и решил на ней покататься.

За такое преступление можно наказать денежным штрафом за агрессивное вождение.