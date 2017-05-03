Резекне: 14-летний водитель устроил тяжелую аварию

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Согласно данным полиции, 2 мая примерно в 22 часа в участок Резекненской полиции поступила информация о том, что в Дриценской волости Резекненского края, возможно, несовершеннолетнее лицо управляет автомашиной марки Opel.

Стражи порядка выехали на указанное место, и, преследуя упомянутое транспортное средство, высказали по громкоговорителю просьбу к автоводителю остановиться для проверки документов.

Водитель не подчинился указаниям и увеличил скорость, решив оторваться от преследования. Но парень не справился с управлением авто, съехал в кювет и перевернулся.

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За рулем находится подросток. С места происшествия он был увезен в больницу.

По информации полиции, мальчик 2003 года рождения без разрешения взял автомашину матери и решил на ней покататься.

За такое преступление можно наказать денежным штрафом за агрессивное вождение.


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