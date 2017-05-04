На Саркандаугаве мужчина напал на ребенка, но позже ничего не вспомнил

Несколько дней назад помощь полицейских потребовалась на улице Алекша, где по словам очевидца, некий неадекватный мужчина избил 13-летнего ребенка.

В ближайшем дворе стражи порядка встретили и подозреваемого, который едва мог удержаться на ногах и довольно смутно помнил о произошедшем. То, что именно этот человек напал на 13-летнюю девочку, подтвердил и другой очевидец.

На данный момент ребенок передан медицински работникам - исходя из полученных травм, будет известна степень наказания нарушителя.

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