Будни медиков: один мужчина упал с обрыва, второй - с моста

За прошедшие сутки с обрыва и с моста упали двое мужчин, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, в волости Коцену Коценского края в 22:30 мужчина, шедший домой, поскользнулся в темноте и упал с пятиметрового обрыва на берег руки Юмара. Мужчина с переломом ног доставлен в больницу.

В свою очередь в Валмиере в 16 часов с Вантового моста в Гаую упал 62-летний мужчина, так как ему стало плохо. Спасатели сумели вытащить его на берег. Он также был доставлен в больницу.

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Всего за прошедшие сутки сотрудники Службы неотложной медицинской помощи получили 1096 вызовов, 221 из которых были связаны с различными травмами.