Новый начальник рижской полиции уже выбран. Без конкурса

Начальник Госполиции Интс Кюзис уже выбрал нового начальника Рижского регионального управления, и формальное решение о его назначении будет принято после праздников.

Конкурс не проводился, так как Кюзис сам установил круг потенциальных кандидатов.

«Кандидатов, среди которых я мог выбирать, было немного»,

- добавил начальник Госполиции. Имени кандидата он пока не назвал, так как с ним еще не оговорены все нюансы.

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Начальник Рижского регионального управления является одновременно заместителем начальника Госполиции.

Прежний начальник Рижского управления Гунтар Маркитанс, причастный к скандалу о превышении скорости, с 23 марта ушел на пенсию.

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