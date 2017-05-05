В Гробине произошло убийство: задержан 18-летний юноша

28 апреля в Гробине в одной квартире обнаружен мертвым мужчина, 1959 г.рожд., с признаками насильственной смерти.

В государственной полиции по поводу произошедшего начат уголовный процесс за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, которые, вследствие неосторожности виновного, стали причиной смерти пострадавшего. На основании подозрений в совершении преступления

задержан 18-летний юноша, к которому суд применил меру пресечения – арест.

В рамках уголовного процесса продолжается досудебное расследование, и в интересах расследования в настоящее время более подробная информация не предоставляется.