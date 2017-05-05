14-летний юноша взял мамину машину и совершил аварию

 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/~Pawsitive~Candie_N

2 мая около 22.00 Резекненское отделение Госролиции получило информацию, что в Дрицанской волости несовершенно летний сел за руль автомобиля Opel. Чтобв проверить эту информацию стражи порядка начали преселедование автомобиля и требовали у водителя остановиться, чтобы проверить его документы.

Однако, шофер не подчинился требованиям и, убегая от полиции, не справился с управлением и перевернулся на своем автомобиле. Подойдя к авто, полицейскеи убедились, что за рудем находится 14-летний юноша. С места происшествия его доставили в больницу.

Согласно имеющейся у полиции информации, юноша 2003 года рождения без разрешения взял машину матери с целью покататься. Теперь юноше может грозить денежный штраф.

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