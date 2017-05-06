В пятницу в Латвии было зарегистрировано 82 пожара, в одном из них погиб человек, свидетельствует информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Вызов на пожар в садовом домике на ул. Гранита в Риге поступил в ГПСС в 21.52. Огнем была охвачена площадь в 30 кв. м. В пожаре погиб человек.

За минувшие сутки ГПСС получила 113 вызовов: 82 - на пожары, 18 - на спасательные работы, 13 вызовов оказались ложными.

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За четыре с небольшим месяца в этом году при пожарах погибли 32 человека. В 2016 году пожары унесли жизни 95 человек.