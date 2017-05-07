Полиция остановила пьяного водителя, ехавшего со спущенными шинами

Работники Дорожной полиции задержали в Риге водителя, который передвигался на машине со спущенными шинами, а также находился в состоянии алкогольного опьянения - сообщает представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

В воскресенье сотрудники Государственной полиции получили вызов о том, что по улице Краста со спущенными колесами передвигается автомобиль BMW. Остановив автомобиль на улице Стопиню полицейские обнаружили, что у автомобиля действительно спущены колеса, а водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя был составлен административный протокол.

Реклама

Еще по этой теме