Полиция остановила пьяного водителя, ехавшего со спущенными шинами

 

Фото: flickr.com/tsuda

Работники Дорожной полиции задержали в Риге водителя, который передвигался на машине со спущенными шинами, а также находился в состоянии алкогольного опьянения - сообщает представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

В воскресенье сотрудники Государственной полиции получили вызов о том, что по улице Краста со спущенными колесами передвигается автомобиль BMW. Остановив автомобиль на улице Стопиню полицейские обнаружили, что у автомобиля действительно спущены колеса, а водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя был составлен административный протокол.

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