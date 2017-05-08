В Цесисе полиции пришлось устроить погоню прямо через детскую площадку

В соцсети Facebook опубликовано видео, на котором экипаж полиции в Цесисе гонится за мотоциклистом прямо через детскую пощадку и скейт-парк.

Представитель управления Полиции порядка Видземского региона Янис Лукс рассказал, что в видеосюжете лишь часть погони, которая началась от улицы Пиебалгас и продолжалась через весь город.

При этом поведение мотоциклиста ставило под угрозу безопасность пешеходов и участников дорожного движения. Догнать злоумышленника не удалось, но личность его установлена. Начато расследование, беглецу «светит» от 10 до 15 суток административного ареста, штраф до 1400 евро и лишение водительских прав на 4 года.