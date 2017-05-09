В Старой Риге подрались около 20 человек; задержаны британцы

 

Фото: Скриншот передачи "Degpunktā" телеканала LNT

Вечером 5 мая у одного из баров в Старой Риге произошла драка, в которой приняли участие около 20 человек. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, и на место происшествия прибыла полиция, сообщает передача «Degpunktā» телеканала LNT.

В момент прибытия стражей порядка участники драки бросились бежать. На месте происшествия остались только свидетели и работники ближайших баров.

В течение нескольких минут на место происшествия прибыли пять полицейских патрулей, и стражи порядка с помощью коллег и видеокамер поймали нескольких участников драки.

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Всего наручники были надеты на четырех участников конфликта. Все задержанные - британцы.


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