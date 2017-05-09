В Пурвциемсе пропал 16-летний парень

8 мая в 6:00 в Риге пропал 16-летний Ричардс Стикутс. Парень вышел из дома в Пурвциемсе и ушел в неизвестном направлении, сообщает Bezvests.lv

В последний раз его видели по месту жительства около полуночи. С того момента местонахождение подростка неизвестно.

Ричард был одет в черные джинсы, черные кроссовки, темную майку и куртку с молнией.

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Особые приметы: после операции на макушке сбриты короткие волосы, поцарапаны плечи, небольшое повреждение левого глаза.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении парня, простят звонить по номерам телефонов 110 или 22084084.