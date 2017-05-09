Подозрение на сговор: В Латвиии и Литве прошли обыски в строительных компаниях

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Правоохранительные органы Латвии и Литвы провели обыски в двух строительных компаниях обеих стран.

Сотрудники Клайпдеского управления Специальной службы расследований (ССР) Литвы, проводя международное досудебное расследование по поводу возможного мошенничества и злоупотреблений в ходе публичных закупок, во вторник провели обыск в одной из литовских строительных компаний.

ССР сообщает, что в рамках расследования сотрудничает с латвийским Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, которое провело обыски на рабочем месте и дома у руководителя одного из латвийских акционерных обществ,

которое, как и литовская компания, занимается строительством и реконструкцией.

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Правоохранительные органы подозревают, что компании договорились об условиях участия в публичных закупках и, действуя в группе в своих интересах, добились заключения договора на 3 млн евро дороже, причинив таким образом ущерб Литовскому государству, нарушив нормы честной конкуренции и публичных закупок.

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