Дело обвиняемого в шпионаже мастера ЛДз будет рассматриваться в июне

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Дело обвиняемого в шпионаже в пользу России мастера АО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) Александра Красноперова Еглавский суд начнет рассматривать 12 июня, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

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Дело на открытом заседании будет рассматривать судья Дайга Даншина.

Как ранее сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Кристине Сутугина, в 2015-2106 гг. Красноперов, будучи сотрудником ЛДз,

на Елгавской железнодорожной станции занимался сбором информации военного характера

и содержащей коммерческую тайну, которую затем переправлял в Россию. Мастер переснимал видеопленки о перемещении по Латвии военной техники НАТО.

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Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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