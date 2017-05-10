Дело обвиняемого в шпионаже мастера ЛДз будет рассматриваться в июне

Дело обвиняемого в шпионаже в пользу России мастера АО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) Александра Красноперова Еглавский суд начнет рассматривать 12 июня, сообщили агентству ЛЕТА в суде.
- «Ни один шпион не нанес Латвии столько вреда, сколько наши же политики» 22 марта 2017 г.
- Суд оставил под арестом подозреваемого в шпионаже сотрудника LDz 25 января 2017 г.
- Задержанный по подозрению в шпионаже сотрудник LDz был членом партии Согласие 8 января 2017 г.
Дело на открытом заседании будет рассматривать судья Дайга Даншина.
Как ранее сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Кристине Сутугина, в 2015-2106 гг. Красноперов, будучи сотрудником ЛДз,
на Елгавской железнодорожной станции занимался сбором информации военного характера
и содержащей коммерческую тайну, которую затем переправлял в Россию. Мастер переснимал видеопленки о перемещении по Латвии военной техники НАТО.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.Еще по этой теме