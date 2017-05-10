В Даугаве нашли тело пропавшего месяц назад 30-летнего мужчины

Муниципальная полиция Риги патрулирует Даугаву
 

Муниципальная полиция Риги патрулирует Даугаву. Фото: Ieva Lūka / LETA

30-летний Айварс Ласманис из Бауски, пропавший в Риге 11 марта 2017 года и объявленный в розыск, найден 1 мая. К сожалению, без признаков жизни. Об этом сегодня сообщила Bezvests.lv сестра пропавшего после звонка из полиции.

Близкие Айвара уже его опознали. Они сердечно благодарят всех, кто делился информацией о пропавшем человеке в Facebook и на других сайтах, и тем самым помогал искать.

По информации Госполиции, тело пропавшего найдено в Риге 1 мая, у берега Даугавы, его прибило к берегу в районе улицы Матрожу (Кипсала).

Нашли его сотрудники подразделения МВД - в ходе осмотра речных берегов на лодке.

В результате первичного осмотра тела экспертами полиции, признаков насильственной смерти не обнаружено. Но уголовное дело возбуждено, как обычно происходит во всех подобных случаях.

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Напомним, 30-летний Айварс ЛАСМАНИС пропал в Риге 11 марта поздно вечером в окрестностях торгового центра «Rīga Plaza» и улицы Лайву. По словам друзей, он вышел из машины без денег и документов, с одним телефоном и ушел в неизвестном направлении.

Выражаем самые глубокие соболезнования семье пропавшего Айвара Ласманиса.

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