У директора SAB Майзитиса украли компьютер без секретной информации

Руководитель Бюро по защите Конституции (БЗК) Янис Майзитис
 

Руководитель Бюро по защите Конституции (БЗК) Янис Майзитис. Фото: Krists Spruksts / LETA

 

На этой неделе воры проникли в арендуемую директором Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Янисом Майзитисом квартиру в Риге и украли компьютер, в котором не было секретной информации.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель БЗС Ивета Маура, у Майзитиса был похищен его личный компьютер.

Расследованием кражи занимается Госполиция.

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Начальник Госполиции Интс Кюзис рассказал, что кража произошла несколько дней назад, и у Майзитиса похищены еще несколько небольших предметов.

По словам Кюзиса, в районе, где живет Майзитис, ранее квартирных краж не было. Версий преступления начальник Госполиции пока выдвигать не стал.

Потерпевшим в преступлении был в свое время и предшественник Майзитиса на должности директора БЗС Янис Кажоциньш. В 2014 году, через полгода после ухода с должности, в центре Риги на него напала группа мужчин и нанесла легкие травмы. Нападавшие были задержаны, на них было заведено дело о хулиганстве, которое позже было переквалифицировано в попытку нанесения тяжких телесных повреждений.


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