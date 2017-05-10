Пьяный подросток в Риге избил бездомного

 

Фото: AP/Scanpix

6 мая утром работники Центра видеонаблюдения Рижской полиции самоуправления заметили, как на улице Пелду некий юноша внезапно напал на бездомного.

На видео видно, как хулиган несколько раз ударил мужчину по лицу кулаком, а когда тот пытался уйти, несколько раз ударил ногой.

Ближайший экипаж полиции был на месте ЧП через 4 минуты. Появление стражей порядка не особо напугало злоумышленника - он начал рассуждать, что он, мол, несовершеннолетний и поэтому неприкосновенен. Вначале он отрицал, что напал на бездомного, но позже успокоился и признался, что пьян.

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Полиция оформила протокол о мелком хулиганстве, который предусматривает штраф в размере до 500 евро. Пьяный подросток был доставлен домой и сдан родителям.


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