Майзитис не хочет комментировать кражу своего компьютера

 

Фото: AP/Scanpix

Директору Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Янису Майзитису трудно судить, связана ли кража из арендуемой им квартиры с его профессиональной деятельностью, сказала агентству ЛЕТА пресс-секретарь БЗС Ивета Маура.

Ответить на этот вопрос позволит только расследование.

По словам Мауры, в украденном компьютере находилась информация личного порядка, которую директор БЗС не хочет комментировать публично.

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Маура подтвердила, что по закону охрана начальнику БЗС не положена.

Как сообщалось, из квартиры Майзитиса воры унесли не только компьютер, но и несколько других незначительных предметов. Ведется расследование.


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