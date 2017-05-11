Вертолет с гражданином Латвии совершил аварийную посадку в Литве

Вчера вечером в один из частных домов около литовского города Пакруойис пожаловали неожиданные гости на вертолете. Аварийная посадка на пути из Польши в Латвию была связана с сильным снегом. В вертолете было два человека - пилот, 44-летний гражданин Латвии и пассажир, 41-летний гражданин Германии, сообщают литовские СМИ.

Хозяйка частного дома, 75-летняя Ядвига, не могла поверить своим глазам, когда возле ее дома приземлился маленький, белый вертолет и из него вышли два человека, пишет портал Alfa.lt.

Вскоре к дому подъехали полицейские из Шауляя, которые получили информацию о вертолете.

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Полицейские проверили, что нормативные акты не нарушены, пострадавших нет, а так же проверив личность путешественников и убедившись, что пилот не употреблял алкоголь, полицейским пришлось признать, что на этом инцидент исчерпан.

Как пишет портал «Lrytas.lt», мужчина решили продолжить путь до Риги на другом транспортном средстве - такси и попросили гостеприимных хозяев дома присмотреть за вертолетом до тех пор, пока не будет благоприятных для полета условий.