В Латвии криминализируют ряд новых связанных с терроризмом преступлений

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Сейм сегодня ратифицировал дополнительный протокол к Конвенции о предупреждении терроризма, предусматривающий криминализацию ряда новых преступлений, связанных с терроризмом.

Дополнительный протокол к конвенции устанавливает необходимость криминализировать ряд новых преступлений, связанных с терроризмом, которые до сих пор не были криминализированы ни на национальном, ни на международном уровне. Это особенно касается таких деяний как обучение терроризму, поездки в зарубежные страны с целью терроризма, финансирование таких поездок, их организация и содействие им.

Чтобы обеспечить полное соответствие латвийских нормативных актов нормам дополнительного протокола, необходимо внести поправки, в том числе в Уголовный закон и в закон о предотвращении легализации преступно полученных средств и финансирования терроризма.

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По закону, межгосударственные договоры утверждаются принятым Сеймом законом, на его основании МИД готовит ратификационную грамоту, которую подписывают президент Латвии и министр иностранных дел.


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