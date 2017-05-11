На Румбуле поймали проститутку с клиентом во время оказания услуг

10 мая незадолго до 13 часов сотрудники Латгальского управления муниципальной полиции Риги, патрулируя на Румбуле, заметили автомобиль VW темного цвета, припаркованный в изолированном месте.

Подъехав поближе, на заднем сидении стражи порядка заметили парочку. Мужчина, увидев приближение полицейских, быстро надел штаны, а женщина вышла из автомобиля.

С обеими лицами провели разговоры. Женщина рассказала, что мужчина остановился около нее и предложил 20 евро за оральный секс. Они договорились и поехали в изолированное место, где она начала исполнять желание мужчины, однако происходящему помешала полиция.

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В свою очередь мужчина другому полицейскому рассказал, что хотел только переодеть штаны, а в интимные отношения вступать не собирался, так как у него есть подружка.

В отношении женщины был составлен протокол административного нарушения о нарушении правил проституции. За оказание подобных услуг может грозить штраф от 350 до 700 евро.

Напомним, что в Латвии проституция не запрещена, но ограничена. Оказывать подобные подобные услуги за плату можно только в жилом помещении, которое находится в собственности или на которое заключен договор арены. Предлагать интимные услуги на улице запрещено.