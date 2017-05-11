Финансовая полиция и отряд «Omega» нанесли удар по оргпреступности

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Управление Финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) совместно с антитеррористическим отрядом «Omega» в апреле этого года пресекло деятельность двух связанных между собой преступных группировок, которая, избегая оплаты налогов, нанесли госбюджету ущерб в размере не менее 356 246 евро, сообщает агентство ЛЕТА.

Во время следствия выяснилось, что группировки оказывали свои услуги широкому кругу фактических получателей - реальным предприятиям, работающим в сфере оптовой торговли мебелью и электротоварами, сфере охраны, кредитования, специализированным и неспециализированным розничным магазинам.

Чтобы снизить размер НДС и легализовать преступно нажитые средства, предприятия в своих декларациях указывали фактически не произошедшие сделки с фиктивными предприятиями. Чтобы контролирующим учреждениям было сложнее констатировать проведение преступных сделок, использовались сделки, не превышающие 1430 евро. Таким образом, в декларациях НДС, которые выдают СГД, не указывались названия фиктивных предприятий, в связи с чем круг вовлеченных предприятий изначально не было возможно идентифицировать.

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СГД отмечает, что

в результате любой преступной сделки в сфере госдоходов оказывается негативное влияние на народное хозяйство Латвии и экономику в целом.

Предприятия, которые, используя услуги преступных группировок, указывали в декларациях НДС фактически не состоявшиеся сделки, могут предлагать товары и услуги по сниженным ценам, что вредит честной конкуренции среди предприятий конкретной сферы.

В Риге и Рижском регионе было проведено 40 обысков в хорошо спрятанных офисах, изъяты штампы фиктивных предприятиях, коды интернет-банка, калькуляторы кодов, документация и другие важные доказательства. К обеспечению уголовно-процессуальной деятельности был привлечен антитеррористический отряд «Omega».

На данный момент в рамках досудебного расследования к девяти лицам применен статус подозреваемых, шесть из них на 48 часов были помещены в изолятор временного содержания.

Более подробная информация не разглашается в интересах следствия.


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