В Риге пьяная беременная заснула у магазина; по приезду скорой начались роды

Днем 4 мая сотрудники Курземского управления муниципальной полиции Риги отправились на вызов в Ильгюциемс, где у магазина заснула беременная, находящаяся в состоянии очевидного алкогольного опьянения.

Стражи порядка прибыли на место и выяснили, что информация свидетеля подтвердилась. Во время разговора от женщины ощущался сильный запах алкоголя.

Персона не скрывала, что употребляла алкоголь. Также она рассказала, что находится на девятом месте беременности. На вопрос, почему она не дома, а в общественном месте и в состоянии алкогольного опьянения, женщина объяснила, что на нее физически воздействовал друг, и показала синяки. Во время разговора полицейские предложили отделить агрессивного мужчину от семьи, но женщина категорически отказалась.

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Была вызвана скорая помощь. Во время медицинской проверки у 32-летней женщины начались роды и она была доставлена в больницу.