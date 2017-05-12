Полиция задержала бухгалтера, которая присвоила 35 тысяч евро

 

Фото: PantherMedia/Scanpix

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Службы госдоходов задержали бухгалтера, которая подозревается в присвоении 35 000 евро. Об этом LETA сообщила Государственная полиция.

Еще в апреле от руководства фирмы, занимающейся реализацией техники, в полицию поступило заявление о том, что бухгалтер, проработавшая на предприятии 10 лет, за последние 4 года присвоила 35000 евро.

Женщина мошенничала каждый месяц, выписывая себе большую зарплату, чем фактическая сумма. Получить назад деньги не удалось. Ранее бухгалтер не попадалав поле зрения полиции. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

Реклама


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 30000 EUR
Дом
Дом, Jelgava, 169000 EUR
Земля
Земля, Rīga, 3800000 EUR

reklama.vesti.lv

Представлена карта мощнейшего супервулкана Солнечной системы Hi-Tech

Представлена карта мощнейшего супервулкана Солнечной системы

SpaceX протестировала мощнейшую ракету Falcon Heavy‍ Hi-Tech

SpaceX протестировала мощнейшую ракету Falcon Heavy‍

Водонаева высказалась о шарлатанстве на «Битве экстрасенсов» Showbiz

Водонаева высказалась о шарлатанстве на «Битве экстрасенсов»

Немыслимо! Аристократка пришла на королевский раут без белья Wo&Men

Немыслимо! Аристократка пришла на королевский раут без белья

Toyota Land Cruiser поставил новый рекорд скорости Hi-Tech

Toyota Land Cruiser поставил новый рекорд скорости

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
JAUNĀKAIS INŽENIERIS/-E
JAUNĀKAIS INŽENIERIS/-E
.NET NODAĻAS VADĪTĀJU/VECĀKO PRO ...
.NET NODAĻAS VADĪTĀJU/VECĀKO PRO ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
BETONĒŠANAS DARBU STRĀDĀJOŠU BRIG ...
BETONĒŠANAS DARBU STRĀDĀJOŠU BRIG ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 