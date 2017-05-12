Полиция задержала бухгалтера, которая присвоила 35 тысяч евро

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Службы госдоходов задержали бухгалтера, которая подозревается в присвоении 35 000 евро. Об этом LETA сообщила Государственная полиция.

Еще в апреле от руководства фирмы, занимающейся реализацией техники, в полицию поступило заявление о том, что бухгалтер, проработавшая на предприятии 10 лет, за последние 4 года присвоила 35000 евро.

Женщина мошенничала каждый месяц, выписывая себе большую зарплату, чем фактическая сумма. Получить назад деньги не удалось. Ранее бухгалтер не попадалав поле зрения полиции. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.