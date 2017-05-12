Рижских полицейских потрясла жесткость матери по отношению к дочери

11 мая около 22 часов вечера Рижская муниципальная полиция (РМП) получила вызов в Торнякалнс. Поступила информация, что на улице находится плачущая маленькая девочка.

Прибывших на место полицейских встретила компания молодых людей, которые вызвали полицию и дали замерзшей девочке куртку, чтобы она могла согреться.

Во время разговора второклассница рассказала, что мама раз в месяц напивается и становится агрессивной. В этот раз мать ударила ее в живот, дергала за волосы и потом выгнала из дома. Девочка несколько часов провела на улице и замерзла.

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Компания отправилась по своим делам, а девочку усадили в оперативное транспортное средство. Одновременно полицейские вызвали медиков, которые осмотрели ребенка и подтвердили факт избиения – следы от ударов были на груди, а также у ребенка были вырваны волосы. Серьезных повреждений не было обнаружено, поэтому незамедлительной госпитализации не потребовалось.

Полицейские отправились по месту жительства девочки.

Ребенок попросил полицейских быть осторожными, потому что мама может «сделать им плохо».

Сотрудники РМП встретили нетрезвую женщину, которая сказала, что ее девятилетняя дочь на нее напала, и в целях самообороны она выгнала ее из дома.

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