Врачи не успели: В Скривери под поездом погиб восьмилетний ребенок

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/StooMathiesen

Вчера возле железнодорожного переезда в Скривери поезд насмерть сбил восьмилетнего мальчика.

Как рассказала специалист по общественным отношениям Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола, ребенок умер еше до прибытия врачей.

Как сообщалось, в минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 93 ДТП, в которых два человека погибли и 15 пострадали.

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В 14.54 в Саулкрасты столкнулись автомашина «Audi» и велосипедиста 1960 г. рожд., которая погибла на месте происшествия. В Броценском крае в пятницу в результате столкновения с автомашиной погибла велосипедистка 1942 г. рожд.



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