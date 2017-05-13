В Риге найдена убитая женщина, убийца задержан

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/Andy Nguyen

Вчера в Риге во дворе дома на ул. Кр. Валдемара найдена погибшая женщина с несколькими огнестрельными ранами, сообщили в Госполиции.

В пятницу около 18 часов полиция получила от людей информацию об убитой. На место происшествия прибыли сотрудники батальона спецзаданий, Рижского регионального управления полиции, Брасского участка полиции. По указанному адресу было обнаружено тело женщины 1981 г. рожд. с огнестрельными ранениями.

По первоначальной информации, преступление было совершено здесь же, во дворе. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что

возможная убийца - знакомая убитой 1982 г. рожд.

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Подозреваемая была задержана в тот же вечер. У нее найдено и изъято зарегистрированное на ее имя огнестрельное оружие, которым, возможно, совершено убийство. Разрешение на оружие у женщины было, и ранее она не попадала в поле зрения полиции. Свою вину в преступлении она признала, его мотивы выясняются.

Подозреваемая помещена под арест.

Закон предусматривает за убийство пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.

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