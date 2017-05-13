В Лиепае рядом с детской площадкой нашли снаряд

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas rotas arhīvs / NMN rotas arhīvs

На днях в лиепайском Приморском парке при подготовке места для нового объекта среды работники бригады предприятия «А-Ланд» на пригорке рядом с детской площадкой откопали неразорвавшийся снаряд времен войны.

«Снаряд – около 50 сантиметров в длину, возможно, это артиллерийский снаряд», – газете рассказал один из рабочих бригады Нейл Мартузанс, которому удалось даже сфотографировать находку на камеру телефона. Работник бригады также успели заметить, что у найденного снаряда сохранился предохранитель, и это означает, что он взрывоопасен.

По мнению Нейла Мартузанса, такой снаряд не особо мощный, так как при взрыве смог бы образовать воронку лишь двухметрового диаметра и не смог бы достичь находящейся рядом детской площадки.

Реклама

«Но все равно

это опасно, особенно потому, что в горке зарыт строительный мусор, поэтому при взрыве снаряда во все стороны могли полететь осколки»,

– указывает Мартузанс.

При выравнивании пригорка здесь нашли закопанными даже железные крышки и дверцы от плиты. Удивительно, что в середине прошлого века, когда здесь закопали строительный мусор и создали пригорок, рабочие не заметили в земле опасного посланника времен войны. Потом там была установлена карусель с ракетами, где катались дети, совершенно не догадываясь об опасности под землей.

Как только обнаружили снаряд, окружающая территория незамедлительно была ограждена.

Еще по этой теме
В Стайцеле погиб мужчина, пытавшийся демонтировать найденный снаряд

В Стайцеле погиб мужчина, пытавшийся демонтировать найденный снаряд

Распилил снаряд: все, что ниже пояса, было оторвано

Распилил снаряд: все, что ниже пояса, было оторвано

В Риге во время ремонтных работ были найдены два снаряда; движение перекрыто

В Риге во время ремонтных работ были найдены два снаряда; движение перекрыто


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 49500 EUR
Дом
Дом, Ādamlauks, 125000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 33000 EUR

reklama.vesti.lv

Вспыхнувший смартфон вызвал панику в автобусе Hi-Tech

Вспыхнувший смартфон вызвал панику в автобусе

Магические жесты, привлекающие удачу и отгоняющие врагов Wo&Men

Магические жесты, привлекающие удачу и отгоняющие врагов

Как выглядит девушка, которая слишком красива для счастья Wo&Men

Как выглядит девушка, которая слишком красива для счастья

В Латвии совершен первый в мире прыжок человека с дрона Hi-Tech

В Латвии совершен первый в мире прыжок человека с дрона

Дочь участника Prāta Vētra запела в шоу X Faktors Showbiz

Дочь участника Prāta Vētra запела в шоу X Faktors

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IT TEHNISKĀ ATBALSTA SPECIĀLIS ...
IT TEHNISKĀ ATBALSTA SPECIĀLIS ...
KOMANDAS VADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
KOMANDAS VADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / A ...
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / A ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 