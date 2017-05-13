В Лиепае рядом с детской площадкой нашли снаряд

На днях в лиепайском Приморском парке при подготовке места для нового объекта среды работники бригады предприятия «А-Ланд» на пригорке рядом с детской площадкой откопали неразорвавшийся снаряд времен войны.

«Снаряд – около 50 сантиметров в длину, возможно, это артиллерийский снаряд», – газете рассказал один из рабочих бригады Нейл Мартузанс, которому удалось даже сфотографировать находку на камеру телефона. Работник бригады также успели заметить, что у найденного снаряда сохранился предохранитель, и это означает, что он взрывоопасен.

По мнению Нейла Мартузанса, такой снаряд не особо мощный, так как при взрыве смог бы образовать воронку лишь двухметрового диаметра и не смог бы достичь находящейся рядом детской площадки.

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«Но все равно

это опасно, особенно потому, что в горке зарыт строительный мусор, поэтому при взрыве снаряда во все стороны могли полететь осколки»,

– указывает Мартузанс.

При выравнивании пригорка здесь нашли закопанными даже железные крышки и дверцы от плиты. Удивительно, что в середине прошлого века, когда здесь закопали строительный мусор и создали пригорок, рабочие не заметили в земле опасного посланника времен войны. Потом там была установлена карусель с ракетами, где катались дети, совершенно не догадываясь об опасности под землей.

Как только обнаружили снаряд, окружающая территория незамедлительно была ограждена.

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