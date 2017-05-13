Госполиция расследует семь дел о мошенничестве с завещаниями

Государственная полиция ведет сейчас семь дел о мошенничестве при помощи фальшивых завещаний, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийском совете присяжных нотариусов.
- В Латвии будет регистр завещаний 21 февраля 2011 г.
- О завещании позаботились всего 2% жителей Латвии 30 января 2008 г.
Некоторые уголовные процессы состоят из нескольких эпизодов.
Каждый год свою последнюю волю оформляют у нотариусов в среднем 3000 человек. После отказа от наличия свидетелей количество нотариальных завещаний выросло в два раза.
Как отмечает глава совета нотариусов Сандра Стипниеце,
найти завещание, хранящееся дома, могут найти и использовать с неблаговидными целями, к тому же его легко подделать.
Публичное, или нотариальное завещание, никуда не денется и вступит в силу в нужный момент, отмечает Стипниеце.
Также латвийские нотариусы имеют возможность получать информацию о завещаниях, сделанных в других странах ЕС, что особенно актуально в наши дни, когда так много людей уезжают из Латвии.Еще по этой теме