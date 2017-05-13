Госполиция расследует семь дел о мошенничестве с завещаниями

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka/LETA

Государственная полиция ведет сейчас семь дел о мошенничестве при помощи фальшивых завещаний, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийском совете присяжных нотариусов.

Еще по этой теме

Некоторые уголовные процессы состоят из нескольких эпизодов.

Каждый год свою последнюю волю оформляют у нотариусов в среднем 3000 человек. После отказа от наличия свидетелей количество нотариальных завещаний выросло в два раза.

Реклама

Как отмечает глава совета нотариусов Сандра Стипниеце,

найти завещание, хранящееся дома, могут найти и использовать с неблаговидными целями, к тому же его легко подделать.

Публичное, или нотариальное завещание, никуда не денется и вступит в силу в нужный момент, отмечает Стипниеце.

Также латвийские нотариусы имеют возможность получать информацию о завещаниях, сделанных в других странах ЕС, что особенно актуально в наши дни, когда так много людей уезжают из Латвии.

Еще по этой теме
В Латвию вернулся давно забытый вид мошенничества

В Латвию вернулся давно забытый вид мошенничества


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 150000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 173500 EUR

reklama.vesti.lv

В Латвии совершен первый в мире прыжок человека с дрона Hi-Tech

В Латвии совершен первый в мире прыжок человека с дрона

Водонаева высказалась о шарлатанстве на «Битве экстрасенсов» Showbiz

Водонаева высказалась о шарлатанстве на «Битве экстрасенсов»

Дочь участника Prāta Vētra запела в шоу X Faktors Showbiz

Дочь участника Prāta Vētra запела в шоу X Faktors

Яйца запрещают хранить на дверце холодильника. А где тогда? Wo&Men

Яйца запрещают хранить на дверце холодильника. А где тогда?

Невероятно! Россиянин снял «Терминатор 2» в игре GTA5 Hi-Tech

Невероятно! Россиянин снял «Терминатор 2» в игре GTA5

Мошенничество

Полиция

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IT TEHNISKĀ ATBALSTA SPECIĀLIS ...
IT TEHNISKĀ ATBALSTA SPECIĀLIS ...
KOMANDAS VADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
KOMANDAS VADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / A ...
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / A ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 