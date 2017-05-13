Двое бангладешцев задержаны на латвийско-российской границе

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

Сотрудники Государственной пограничной охраны (ГПО) за умышленное незаконное пересечение государственной границы задержали в Бригьской волости двух граждан Бангладеша, сообщила представитель ГПО Кристине Петерсоне.

Сотрудники Опольского отдела пограничной охраны, проверяя информацию, полученную от российских коллег, и в сотрудничестве с местными жителями задержали двух мужчин. Документов у них не было.

Двух других бангладешцев задержали с российской стороны пограничники РФ.

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В целом в этом году за незаконное пересечение государственной границы задержано 52 человека, в том числе 33 гражданина Вьетнама, 11 граждан Бангладеша, четыре гражданина Конго и два индийца. В прошлом году за незаконное пересечение зеленой границы было задержано 369 граждан третьих стран.

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