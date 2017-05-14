В пожаре в Плявиньском крае погибли двое мужчин 42 и 49 лет

В пожаре в Плявиньском крае погибли двое мужчин, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Вызов в Айвиексткую волость поступил в 3.49. Горел одноэтажный деревянный дом площадью 120 кв.м. В пожаре погибли мужчины примерно 42 и 49 лет. Ликвидирован пожар был в 8.14.

Также ночью в Риге, на ул. Парадес, горел склад площадью 450 кв.м. Этот пожар повышенной опасности был ликвидирован в 6.31.

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Всего в минувшие сутки потушено 84 пожара, в том числе 42 пожара прошлогодней травы и семь лесных пожаров.