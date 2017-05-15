В Плявниеки горела квартира на 9 этаже: дедушку и внука успели спасти

В воскресенье вечером, 14 мая, улицу Салнас в жилом районе Плявниеки огласили звуки сирены пожарных и скорых. Оперативные службы спешили на пожар, который произошел в двухкомнатной квартире на последнем, девятом этаже.

В квартире, охваченной пламенем, по словам очевидцев и соседей на момент ЧП находились двое людей - дедушка и шестилетний мальчик.

Фото: Facebook/Ольга Леонова

Реклама

Пока спасатели сражались с металлической дверью, мальчик и дедушка находились в коридоре квартиры и сильно надышались дымом.

Видео

Оба пострадавших были доставлены в больницу. Как пишут соцсети, ссылаясь на соседей, ребенок с ожогами, в коме, а состояние мужчины лучше.

Фото: Facebook/Ольга Кузнецова

Отзывчивые люди в группе «Плявниеки» в Facebook уже готовы оказывать помощь семье. Учитывая, что огонь основательно испортил квартиру и находящиеся в ней вещи, помощь, действительно, может понадобится.

Фото: Facebook/Алексей Бойков

А пока желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, что в апреле на Салнас, 21 горели три машины на подземной парковке многоэтажного жилого дома. Тогда из новостройки были эвакуированы около 300 жителей. Владец одной машины, у которого был полис Kasko, уже получил страховое возмещение.

Еще по этой теме